Фракция "Евросолидарности" объявила бойкот каналу "1+1"

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Фракция "Европейская Солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакилерства".

Детали: Сообщается, что нардепы выразили поддержку сопредседателю фракции Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

Программу от 10 июня они назвали "заказной информационной атакой на команду пятого президента Петра Порошенко", которая "носила откровенно пророссийский характер" и "повторяла кремлевскую пропаганду".

По словам нардепа Марии Ионовой, Геращенко в эфире "подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать".

Она подчеркнула, что фракция будет бойкотировать "1+1" "до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко". Ионова добавила, что депутаты готовят обращение в соответствующие органы.

Нардеп Виктория Сюмар заявила, что фракция также обратится в СБУ из-за того, что во время программы на "1+1" транслировали "цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных".

Что было раньше: 10 июня в эфире программы "Право на власть" Ирина Геращенко и ведущая Наталья Мосейчук попререкались из-за "пленок Медведчука".

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