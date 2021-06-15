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Фракция "Евросолидарности" объявила бойкот каналу "1+1"

Вторник, 15 июня 2021, 13:44
Фракция Евросолидарности объявила бойкот каналу 1+1
Фото с сайта партии ЕС

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Фракция "Европейская Солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1" из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакилерства".

Детали: Сообщается, что нардепы выразили поддержку сопредседателю фракции Ирине Геращенко после последнего эфира программы "Право на власть".

Программу от 10 июня они назвали "заказной информационной атакой на команду пятого президента Петра Порошенко", которая "носила откровенно пророссийский характер" и "повторяла кремлевскую пропаганду".

По словам нардепа Марии Ионовой, Геращенко в эфире "подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать".

Она подчеркнула, что фракция будет бойкотировать "1+1" "до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко". Ионова добавила, что депутаты готовят обращение в соответствующие органы.

Нардеп Виктория Сюмар заявила, что фракция также обратится в СБУ из-за того, что во время программы на "1+1" транслировали "цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных".

Что было раньше: 10 июня в эфире программы "Право на власть" Ирина Геращенко и ведущая Наталья Мосейчук попререкались из-за "пленок Медведчука".

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Предыстория:

  • Журналисты Bihus.Info опубликовали 35 часов "прослушивания" председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
  • Кроме того, они обнародовали отдельное видео, в котором Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".
  • В частности, журналист раскритиковал реакцию пятого президента и нардепа от "Европейской Солидарности", который ранее посвятил этой теме большую часть своего интервью телеканалу "Прямой".

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарностьГеращенкоМедведчукСМИтелевидение
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