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МОН досі перевіряє дисертації Киви

Вівторок, 15 червня 2021, 19:07

Міністерство освіти і науки отримало електронний примірник дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви і перевіряє її.

Джерело: повідомлення міністра освіти Сергія Шкарлета у Telegram

Дослівно: "МОН отримало електронний примірник дисертації (Іллі Киви – ред.) та атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації".

Деталі: Шкарлет заявив, що після появи у ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення зі сторони Киви під час здобуття наукового ступеня він дав завдання профільному департаменту МОН детально перевіряти такі відомості.

Передісторія:

  • 26 квітня Кива під наглядом "тітушок" захистив кандидатську дисертацію з державного управління.
  • Згідно із законодавством, наукові ступені доктора і кандидата наук присуджують спеціалізовані вчені ради за результатами прилюдного захисту дисертацій.
  • Міносвіти затверджує такі рішення і видає дипломи доктора та кандидата наук.
  • Вже після захисту у ЗМІ з’явилася інформація, що Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Українська правда
Теми: освітаВерховна РадаОПЗЖ


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