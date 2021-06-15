Міністерство освіти і науки отримало електронний примірник дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви і перевіряє її.

Джерело: повідомлення міністра освіти Сергія Шкарлета у Telegram

Дослівно: "МОН отримало електронний примірник дисертації (Іллі Киви – ред.) та атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації".

Деталі: Шкарлет заявив, що після появи у ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення зі сторони Киви під час здобуття наукового ступеня він дав завдання профільному департаменту МОН детально перевіряти такі відомості.

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