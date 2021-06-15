МОН все еще проверяет диссертацию Кивы
Министерство образования и науки получило электронный экземпляр диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы и проводит проверку.
Источник: сообщение министра образования Сергея Шкарлета в Telegram
Дословно: "МОН получило электронный экземпляр диссертации (Ильи Кивы - ред.) и аттестационное дело соискателя ученой степени.
Продолжается проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации".
Детали: Шкарлет заявил, что после появления в СМИ информации о возможных отдельные нарушения со стороны Кивы при соискание ученой степени, он дал задание профильному департаменту МОН подробно проверять такие сведения.
Предыстория:
- 26 апреля Кива под присмотром "титушок" защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.
- Согласно законодательству, ученые степени доктора и кандидата наук присуждается специализированные ученые советы по результатам публичной защиты диссертаций.
- Минобразования утверждает такие решения и выдает дипломы доктора и кандидата наук.
- Уже после защиты в СМИ появилась информация, что Кива добавил к свою кандидатскую диссертацию справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.