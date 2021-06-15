МОН все еще проверяет диссертацию Кивы

Министерство образования и науки получило электронный экземпляр диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы и проводит проверку.

Источник: сообщение министра образования Сергея Шкарлета в Telegram

Дословно: "МОН получило электронный экземпляр диссертации (Ильи Кивы - ред.) и аттестационное дело соискателя ученой степени.

Продолжается проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации".

Детали: Шкарлет заявил, что после появления в СМИ информации о возможных отдельные нарушения со стороны Кивы при соискание ученой степени, он дал задание профильному департаменту МОН подробно проверять такие сведения.

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