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МОН все еще проверяет диссертацию Кивы

Вторник, 15 июня 2021, 19:07
МОН все еще проверяет диссертацию Кивы

Министерство образования и науки получило электронный экземпляр диссертации нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы и проводит проверку.

Источник: сообщение министра образования Сергея Шкарлета в Telegram

Дословно: "МОН получило электронный экземпляр диссертации (Ильи Кивы - ред.) и аттестационное дело соискателя ученой степени.

Продолжается проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации".

Детали: Шкарлет заявил, что после появления в СМИ информации о возможных отдельные нарушения со стороны Кивы при соискание ученой степени, он дал задание профильному департаменту МОН подробно проверять такие сведения.

Предыстория:

  • 26 апреля Кива под присмотром "титушок" защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.
  • Согласно законодательству, ученые степени доктора и кандидата наук присуждается специализированные ученые советы по результатам публичной защиты диссертаций.
  • Минобразования утверждает такие решения и выдает дипломы доктора и кандидата наук.
  • Уже после защиты в СМИ появилась информация, что Кива добавил к свою кандидатскую диссертацию справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Украинская правда

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Темы: образованиеВерховная РадаОПЗЖ
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