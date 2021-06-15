"1+1" відповів партії Порошенка: "ЄС" чим далі стає схожим на "ОПЗЖ"

Каналу "1+1" заявив, що не планує вибачатися перед фракцією "Европейської солідарності" і Іриною Геращенко через конфлікт під час передачі "Право на владу" 10 червня.

Джерело: Заява каналу "1+1" надіслана на пошту УП

Дослівно: "Телеканал 1+1 не має наміру приносити вибачення за чесне та об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагаємо вибачень від членів "Європейської Солідарності", які образили присутніх на ефірі гостей – воїнів АТО та волонтерів – назвавши їх "чорними політтехнологами".

Деталі: На каналі заявили, що "Європейська солідарність" знайшла привід оголосити бойкот телеканалу після аналогічного рішення партії ОПЗЖ, яка "наразі ігнорує всі ефіри, де йдеться про "плівки Медведчука". Канал заявив, що "дії "ЄС" й ОПЗЖ чимдалі стають схожими".

Канал відкинув звинувачення у медіакілерстві та наявність проявів "сексизму" під час телеефіру.

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