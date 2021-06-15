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"1+1" ответил партии Порошенко: "ЕС" все больше становится похожим на "ОПЗЖ"

Вторник, 15 июня 2021, 19:46

Канал "1+1" заявил, что не планирует извиняться перед фракцией "Европейской солидарности" и Ириной Геращенко из-за конфликта во время передачи "Право на власть" 10 июня.

Источник: Заявление канала "1+1", присланное ​​на почту УП

Дословно: "Телеканал 1+1 не намерен приносить извинения за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы. В тоже время требуем извинений от членов "Европейской Солидарности", которые оскорбили присутствующих на эфире гостей - воинов АТО и волонтеров - назвав их "черными политтехнологами".

Детали: На канале заявили, что "Европейская солидарность" нашла повод объявить бойкот телеканалу после аналогичного решения партии ОПЗЖ, которая "пока игнорирует все эфиры, где говорится о "пленках Медведчука". Канал заявил, что "действия "ЕС" и ОПЗЖ все больше становятся похожими".

Канал отверг обвинения в медиакиллерстве и наличие проявлений "сексизма" во время телеэфира.

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Предыстория:

  • Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".
  • 10 июня в эфире программы "Право на власть" Ирина Геращенко и ведущая Наталья Мосейчук поссорились из-за "пленки Медведчука".
  • Журналисты Bihus.Info опубликовали 35 часов "прослушивания" председателя политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
  • Кроме того, они обнародовали отдельное видео, в котором Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".
  • В частности, журналист раскритиковал реакцию пятого президента и нардепа от "Европейской Солидарности" Петра Порошенка.

Темы: ПорошенкоЕС


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