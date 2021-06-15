Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"1+1" ответил партии Порошенко: "ЕС" все больше становится похожим на "ОПЗЖ"

Вторник, 15 июня 2021, 19:46
1+1 ответил партии Порошенко: ЕС все больше становится похожим на ОПЗЖ

Канал "1+1" заявил, что не планирует извиняться перед фракцией "Европейской солидарности" и Ириной Геращенко из-за конфликта во время передачи "Право на власть" 10 июня.

Источник: Заявление канала "1+1", присланное ​​на почту УП

Дословно: "Телеканал 1+1 не намерен приносить извинения за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы. В тоже время требуем извинений от членов "Европейской Солидарности", которые оскорбили присутствующих на эфире гостей - воинов АТО и волонтеров - назвав их "черными политтехнологами".

Детали: На канале заявили, что "Европейская солидарность" нашла повод объявить бойкот телеканалу после аналогичного решения партии ОПЗЖ, которая "пока игнорирует все эфиры, где говорится о "пленках Медведчука". Канал заявил, что "действия "ЕС" и ОПЗЖ все больше становятся похожими".

Канал отверг обвинения в медиакиллерстве и наличие проявлений "сексизма" во время телеэфира.

Читайте также: Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Предыстория:

  • Депутаты фракции "Европейская Солидарность" объявили бойкот телеканалу "1+1", который они назвали "каналом Зеленского, Медведчука и Коломойского".
  • 10 июня в эфире программы "Право на власть" Ирина Геращенко и ведущая Наталья Мосейчук поссорились из-за "пленки Медведчука".
  • Журналисты Bihus.Info опубликовали 35 часов "прослушивания" председателя политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
  • Кроме того, они обнародовали отдельное видео, в котором Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".
  • В частности, журналист раскритиковал реакцию пятого президента и нардепа от "Европейской Солидарности" Петра Порошенка.

Темы: ПорошенкоЕСтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: