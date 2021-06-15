Зеленський звільнив дитячого омбудсмена

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що завершує свою роботу на посаді, але продовжить працювати в сфері захисту дітей.

Джерело: Кулеба у Facebook, укази Зеленського

Пряма мова Кулеби: "Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини.

Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали.

Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них".

Деталі: Політик не назвав причину, чому йде з посади.

Upd. Своїми указами президент Володимир Зеленський звільнив Кулебу, а іншим призначив Дар’ю Герасимчук радником – уповноваженим з прав дитини та дитячої реабілітації.

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