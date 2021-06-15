Зеленський звільнив дитячого омбудсмена
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що завершує свою роботу на посаді, але продовжить працювати в сфері захисту дітей.
Джерело: Кулеба у Facebook, укази Зеленського
Пряма мова Кулеби: "Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини.
Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали.
Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них".
Деталі: Політик не назвав причину, чому йде з посади.
Upd. Своїми указами президент Володимир Зеленський звільнив Кулебу, а іншим призначив Дар’ю Герасимчук радником – уповноваженим з прав дитини та дитячої реабілітації.
Передісторія:
- 24 листопада 2019 року Кулеба разом із двома синами потрапив у серйозну ДТП на Київщині.
- У селищі Чабани мікроавтобус Volkswagen із жителем села Гатне за кермом на перехресті зіткнувся з Toyota під управлінням Кулеби. Із невідомих причин останній поїхав на червоне світло.
- У водія мікроавтобуса струс мозку та забої. Політик перед ним вибачився і оплатив його лікування.