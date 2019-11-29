Водій, який зіткнувся з Кулебою, прокоментував ДТП

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 16:31

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба оплатив лікування другому учаснику ДТП під Києвом – водію мікроавтобуса Вадиму.

Джерело: ТСН

Пряма мова Вадима: "До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю...Відповідно мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування".

Деталі: За словами постраждалого, Кулеба перед ним вибачився і надав матеріальну допомогу.

У водія мікроавтобуса струс мозку та забої. Він уже виписався з лікарні і відновлюється вдома.

Що передувало: 27 листопада, на четвертий день після аварії, Кулеба у Facebook показав фото, де він із Вадимом у лікарні.

 

Передісторія:

  • 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив у серйозну ДТП на Київщині: у селищі Чабани житель села Гатне, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Кулеби, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
  • Наступного дня повідомлялося, що Микола Кулеба перебуває в лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, а його старший син – без свідомості.
  • За словами лікарів, реабілітація Кулеби після ДТП може зайняти рік-півтора.

Теми: ДТП


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