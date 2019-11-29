Водій, який зіткнувся з Кулебою, прокоментував ДТП
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба оплатив лікування другому учаснику ДТП під Києвом – водію мікроавтобуса Вадиму.
Джерело: ТСН
Пряма мова Вадима: "До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю...Відповідно мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування".
Деталі: За словами постраждалого, Кулеба перед ним вибачився і надав матеріальну допомогу.
У водія мікроавтобуса струс мозку та забої. Він уже виписався з лікарні і відновлюється вдома.
Що передувало: 27 листопада, на четвертий день після аварії, Кулеба у Facebook показав фото, де він із Вадимом у лікарні.
Передісторія:
- 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив у серйозну ДТП на Київщині: у селищі Чабани житель села Гатне, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Кулеби, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора.
- Наступного дня повідомлялося, що Микола Кулеба перебуває в лікарні "Феофанія" у стані середньої тяжкості, а його старший син – без свідомості.
- За словами лікарів, реабілітація Кулеби після ДТП може зайняти рік-півтора.
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