Водій, який зіткнувся з Кулебою, прокоментував ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба оплатив лікування другому учаснику ДТП під Києвом – водію мікроавтобуса Вадиму.

Джерело: ТСН

Пряма мова Вадима: "До Кулеби приїхав за власним бажанням. Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю...Відповідно мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування".

Деталі: За словами постраждалого, Кулеба перед ним вибачився і надав матеріальну допомогу.

У водія мікроавтобуса струс мозку та забої. Він уже виписався з лікарні і відновлюється вдома.

Що передувало: 27 листопада, на четвертий день після аварії, Кулеба у Facebook показав фото, де він із Вадимом у лікарні.

Передісторія: