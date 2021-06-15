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Зеленский уволил детского омбудсмена

Вторник, 15 июня 2021, 21:38

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.

Источник: Кулеба в Facebook, указы Зеленського

Прямая речь Кулебы: "Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.

Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них".

Детали: Кулеба не сообщил, почему идет с должности. 

Upd. Своими указами президент Владимир Зеленский уволил Кулебу, а другим назначил Дарью Герасимчук советником - уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.

Предыстория:

  • 24 ноября 2019 года Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области.
  • В поселке Чабаны микроавтобус Volkswagen с жителем села Гатное за рулем на перекрестке столкнулся с Toyota под управлением Кулебы. По неизвестным причинам последний поехал на красный свет.
  • У водителя микроавтобуса сотрясение мозга и ушибы. Политик перед ним извинился и оплатил его лечение.

Украинская правда
Темы: омбудсмендети


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