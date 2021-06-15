Зеленский уволил детского омбудсмена
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.
Источник: Кулеба в Facebook, указы Зеленського
Прямая речь Кулебы: "Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.
Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них".
Детали: Кулеба не сообщил, почему идет с должности.
Upd. Своими указами президент Владимир Зеленский уволил Кулебу, а другим назначил Дарью Герасимчук советником - уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.
Предыстория:
- 24 ноября 2019 года Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в Киевской области.
- В поселке Чабаны микроавтобус Volkswagen с жителем села Гатное за рулем на перекрестке столкнулся с Toyota под управлением Кулебы. По неизвестным причинам последний поехал на красный свет.
- У водителя микроавтобуса сотрясение мозга и ушибы. Политик перед ним извинился и оплатил его лечение.