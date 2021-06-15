Зеленский уволил детского омбудсмена

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей.

Источник: Кулеба в Facebook, указы Зеленського

Прямая речь Кулебы: "Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.

Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них".

Детали: Кулеба не сообщил, почему идет с должности.

Upd. Своими указами президент Владимир Зеленский уволил Кулебу, а другим назначил Дарью Герасимчук советником - уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.

Предыстория: