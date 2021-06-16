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Наглядова рада "Нафтогазу" ініціювала відсторонення Вітренка: уряд визначиться до липня

Середа, 16 червня 2021, 12:26
Наглядова рада Нафтогазу ініціювала відсторонення Вітренка: уряд визначиться до липня
Фото ZN.UA

Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Нацагентства з питань запобігання корупції.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Споттісвуд

Пряма мова: "Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України".

Деталі: За словами Споттісвуд, після оприлюднення НАЗК припису Кабміну щодо скасування призначення Вітренка главою "Нафтогазу" вона обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером компанії – Кабміном, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.

Вона додала, що Шмигаль зобов'язався прийняти остаточне рішення, в тому числі вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Вітренком, упродовж 10 робочих днів з 15 червня, як того вимагає НАЗК.

Споттісвуд також зазначила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов'язків на цей період. Він також не став проводити будь-які консультації з членами правління чи наглядовою радою щодо свого рішення оскаржити припис НАЗК.

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Передісторія:

  • НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконне призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".
  • У свою чергу, в пресслужбі "Нафтогазу" відзначили, що припис НАЗК є упередженим і буде оскаржений у суді.
  • Міністерство юстиції заявило, що оскаржить в суді припис НАЗК, яким вимагають скасувати розпорядження про призначили Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз".     

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазВітренкоНАЗК
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