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Набсовет "Нафтогаза" инициировал отстранение Витренко: Кабмин определится до июля

Среда, 16 июня 2021, 12:26
Фото ZN.UA

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Споттисвуд

Прямая речь: "Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины".

Детали: По словам Споттисвуд, после обнародования НАПК предписания Кабмину отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза" она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании – Кабмином, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.

Она добавила, что Шмыгаль обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня.

Споттисвуд также отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

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Предыстория:

  • НАПК в предписании потребовало отменить как незаконное назначение Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в суде.  
  • Министерство юстиции заявило, что обжалует в суде предписание НАПК, которым требуют отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз".

Темы: НефтегазВитренкоНАПК


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