Набсовет "Нафтогаза" инициировал отстранение Витренко: Кабмин определится до июля

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Споттисвуд

Прямая речь: "Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины".

Детали: По словам Споттисвуд, после обнародования НАПК предписания Кабмину отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза" она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании – Кабмином, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.

Она добавила, что Шмыгаль обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня.

Споттисвуд также отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

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