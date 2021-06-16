Замах на одного з керівників АРМА: у поліцію не заявляли, СБУ не розслідує

У Національну поліцію не повідомляли про стрілянину, внаслідок якої нібито був поранений заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир Павленко. Служба безпеки України розслідуванням цього нападу не займається.

Джерело: відповідь Нацполіції на запит "Української правди"; коментарі пресслужби СБУ та Володимира Павленка

Деталі: У поліції кажуть, що 2 червня до них не надходило повідомлень про таку подію.

Водночас, у відомстві не відповіли на низку запитань УП, зокрема, про те, чи зареєстроване кримінальне провадження, коли та за якою статтею, чи має Павленко статус потерпілого або свідка, чи надавали йому державну охорону та чи розслідується будь-яка інша стрілянина, через яку 2 червня була би поранена людина.

Силовики сказали, що не можуть відповісти через таємницю слідства.

Водночас, співрозмовники УП у правоохоронних органах натякали, що стрілянина може бути інсценуванням.

УП звернулась по коментар до Павленка і попросила повідомити, який саме орган веде слідство, за якою статтею, а також прокоментувати інформацію про можливе інсценування.

Павленко запевнив, що в нього дійсно стріляли і що це не було постановкою, але відмовився давати інші коментарі, пославшись на заборону від слідства.

УП також звернулась із запитаннями до начальника поліції Києва Андрія Крищенка, однак він на повідомлення не відповів.

Наступного дня після звернень по коментар у мережі почала поширюватись інформація із посиланням на анонімні джерела про те, що слідство нібито веде Служба безпеки України, яка має "скоро" показати результат.

Однак у пресслужбі СБУ "Українські правді" офіційно спростували цю інформацію. У відомстві сказали, що не займаються розслідуванням замаху на Павленка.

Що було раніше: Вперше інформація про стрілянину, без згадки про Павленка, була оприлюднена анонімним користувачем у телеграм-каналі. Згодом вона була дослівно передрукована кількома ЗМІ.

4 червня Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило, що 2 червня на Павленка скоїли напад, він був поранений.

Сам Павленко також написав про інцидент у facebook, сказавши, що пов’язує його з роботою. Посадовець зазначив, що "правоохоронці активно займаються" нападом, і що у нього є "багато охорони".

Павленко, однак, уникав конкретних формулювань про подію та не описував, як саме на нього напали. На офіційних сайтах правоохоронців не було повідомлень про стрілянину. Фото з місця злочину не були опубліковані.

Передісторія:

У лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про тиск на своїх співробітників. Невідомі розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА.

Як з’ясувала УП, це було пов’язано з крадіжкою арештованого "бандитського общака" в 400 тисяч доларів, який знаходився в управлінні АРМА.

1 квітня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства. Слідчі дії були пов’язані зі виведенням "общака" з-під арешту.

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