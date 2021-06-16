Покушение на одного из руководителей АРМА: в полицию не заявляли, СБУ не расследует

В Национальную полицию не сообщали о стрельбе, в результате которой якобы был ранен заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко. Служба безопасности Украины расследованием этого нападения не занимается.

Источник: ответ Нацполиции на запрос "Украинской правды"; комментарии пресс-службы СБУ и Владимира Павленко

Детали: В ведомстве говорят, что 2 июня к ним не поступало сообщений о таком событии.

В то же время, полиция не ответила на ряд вопросов УП, в частности, о том, зарегистрировано ли уголовное производство, когда и по какой статье, имеет ли Павленко статус потерпевшего или свидетеля, предоставляли ли ему государственную охрану и расследуется ли любая другая стрельба, из-за которой 2 июня был бы ранен человек.

Силовики сказали, что не могут ответить из-за тайны следствия.

В то же время, собеседники УП в правоохранительных органах намекали, что стрельба может быть инсценировкой.

УП обратилась за комментарием к Павленко и попросила сообщить, какой именно орган ведет следствие, с какой квалификацией, а также прокомментировать информацию о возможной инсценировке.

Павленко заверил, что в него действительно стреляли и что это не было постановкой, но отказался давать другие комментарии, сославшись на запрет от следствия.

УП также обратилась с вопросами к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, однако он на сообщение не ответил.

На следующий день после обращений за комментарием в сети начала распространяться информация со ссылкой на анонимные источники о том, что следствие якобы ведет Служба безопасности Украины, которая должна "скоро" показать результат.

Однако в пресс-службе СБУ "Украинской правде" официально опровергли эту информацию. В ведомстве сказали, что не занимаются расследованием покушения на Павленко.

Что было раньше: Впервые информация о стрельбе, без упоминания о Павленко, была обнародована анонимным пользователем в телеграмм-канале. Впоследствии она была дословно перепечатана несколькими СМИ.

4 июня Агентство по розыску и менеджменту активов заявило, что на Павленко 2 июня совершили нападение, он был ранен.

Сам Павленко также написал об инциденте в facebook, сказав, что связывает его с работой. Чиновник отметил, что "правоохранители активно занимаются" нападением, и что у него есть "много охраны".

Павленко, однако, избегал конкретных формулировок о событии и не описывал, как на него напали. На официальных сайтах правоохранителей не было сообщений о стрельбе. Фото с места преступления не были опубликованы.

Предыстория:

В феврале Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о давлении на своих сотрудников. Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА.

Как выяснила УП, это было связано с кражей арестованного "бандитского общака" в 400 тысяч долларов, который находился в управлении АРМА.

1 апреля правоохранители проводили обыски в помещении центрального аппарата Агентства. Следственные действия были связаны с выводом "общака" из-под ареста.

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