Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Покушение на одного из руководителей АРМА: в полицию не заявляли, СБУ не расследует

Среда, 16 июня 2021, 14:35
Покушение на одного из руководителей АРМА: в полицию не заявляли, СБУ не расследует

В Национальную полицию не сообщали о стрельбе, в результате которой якобы был ранен заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко. Служба безопасности Украины расследованием этого нападения не занимается.

Источник: ответ Нацполиции на запрос "Украинской правды"; комментарии пресс-службы СБУ и Владимира Павленко

Детали: В ведомстве говорят, что 2 июня к ним не поступало сообщений о таком событии. 

В то же время, полиция не ответила на ряд вопросов УП, в частности, о том, зарегистрировано ли уголовное производство, когда и по какой статье, имеет ли Павленко статус потерпевшего или свидетеля, предоставляли ли ему государственную охрану и расследуется ли любая другая стрельба, из-за которой 2 июня был бы ранен человек.

Силовики сказали, что не могут ответить из-за тайны следствия.

В то же время, собеседники УП в правоохранительных органах намекали, что стрельба может быть инсценировкой.

УП обратилась за комментарием к Павленко и попросила сообщить, какой именно орган ведет следствие, с какой квалификацией, а также прокомментировать информацию о возможной инсценировке.

Павленко заверил, что в него действительно стреляли и что это не было постановкой, но отказался давать другие комментарии, сославшись на запрет от следствия.

УП также обратилась с вопросами к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, однако он на сообщение не ответил.

На следующий день после обращений за комментарием в сети начала распространяться информация со ссылкой на анонимные источники о том, что следствие якобы ведет Служба безопасности Украины, которая должна "скоро" показать результат.

Однако в пресс-службе СБУ "Украинской правде" официально опровергли эту информацию. В ведомстве сказали, что не занимаются расследованием покушения на Павленко.

Что было раньше: Впервые информация о стрельбе, без упоминания о Павленко, была обнародована анонимным пользователем в телеграмм-канале. Впоследствии она была дословно перепечатана несколькими СМИ.

4 июня Агентство по розыску и менеджменту активов заявило, что на Павленко 2 июня совершили нападение, он был ранен.

Сам Павленко также написал об инциденте в facebook, сказав, что связывает его с работой. Чиновник отметил, что "правоохранители активно занимаются" нападением, и что у него есть "много охраны".

Павленко, однако, избегал конкретных формулировок о событии и не описывал, как на него напали. На официальных сайтах правоохранителей не было сообщений о стрельбе. Фото с места преступления не были опубликованы.

 

Предыстория:

  •  В феврале Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о давлении на своих сотрудников. Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА. 
  • Как выяснила УП, это было связано с кражей арестованного "бандитского общака" в 400 тысяч долларов, который находился в управлении АРМА.
  • 1 апреля правоохранители проводили обыски в помещении центрального аппарата Агентства. Следственные действия были связаны с выводом "общака" из-под ареста.

Читайте также: "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"

Украинская правда
Темы: АРМАполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
АРМА
Правительство назначило Думу главой АРМА
Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на главу АРМА отозвал подпись за победительницу
Конкурсная комиссия определила, кто возглавит АРМА. В TI уже ставят крест на учреждении
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: