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Голова партії "Слуга народу" пропонує бунтарям із "Голосу" скласти мандати

Середа, 16 червня 2021, 15:10

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" голова парті СН Олександр Корнієнко вважає, що незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" повинні здати мандати і створити нову політичну партію.

Джерело: Корнієнко журналістам на брифінгу в середу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що потрібно виконувати закон України: якщо говориш, що виходиш звідкись, то потрібно виходити. А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш дві години.

Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заяву зал, я думаю, підтримає... Принаймні "Слуга народу" підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи "Справедливість".

Деталі: На думку Корнієнка, цим десяти депутатам слід створити нову партію.

У той же час у фракції "Європейська солідарність" висловили засмучення розколом у "Голосі".

Пряма мова глави парламентського комітету з питань інтеграції в ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе: "Мені дуже прикро, що така патріотична, проукраїнська, продержавна політична сила, яка мала підтримку громадян України, коли заходила в парламент, не знаходить в собі взаєморозуміння, не може вирішити питання, можливо, десь процедурні, десь ціннісні.

І мені дуже шкода, що їм довелося таким чином вирішувати цей конфлікт, який додає присмак гіркоти всім патріотичним силам України".

Що передувало: Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".

Крім того, незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик.

У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Теми: ГолосВерховна Рада


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