Глава партии "Слуга народа" предлагает бунтарям из "Голоса" сложить мандаты

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" глава партии СН Александр Корниенко считает, что несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" должны сдать мандаты и создать новую политическую партию.

Источник: Корниенко журналистам на брифинге в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что нужно выполнять закон Украины: если говоришь, что выходишь откуда-то, то нужно выходить. А то это как на вечеринке: все уже думают, что ты пошел, а ты ещё ходишь два часа.

Если люди говорят, что выходят, тогда, пожалуйста, мандат на стол, заявление зал, я думаю, поддержит… По крайней, мере "Слуга народа" поддержит голосование за сложение мандатов представителями новой группы "Справедливость".

Детали: По мнению Корниенко, этим десяти депутатам следует создать новую партию.

В то же время во фракции "Европейская солидарность" выразили огорчение расколом в "Голосе".

Прямая речь главы парламентского комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе: "Мне очень обидно, что такая патриотическая, проукраинская, прогосударственная политическая сила, которая имела поддержку граждан Украины, когда заходила в парламент, не находит внутри себя взаимопонимания, не может решить вопросы, возможно, где-то процедурные, где-то ценностные.

И мне очень жаль, что им пришлось таким образом решать этот конфликт, который добавляет привкус горечи всем патриотическим силам Украины

Что предшествовало: Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".

Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.

В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.

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