Україна просить пояснень від Білорусі щодо так званих "слідчих дій ЛНР" з Протасевичем
Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення щодо проведення так званих слідчих дій "генпрокуратурою ЛНР" щодо засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
Джерело: коментар прессекретаря МЗС Олега Ніколенка, наданий Українській правді
Пряма мова: "Ніякої "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації.
Повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності.
Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний".
Деталі: Ніколенко зазначив, що на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Мінську звернулося до Білорусі за поясненнями.
Передісторія:
- У середу так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила, що в ході "слідчих дій в Білорусії" з засновником Telegram-каналу Nexta, Романом Протасевичем отримала докази його причетності до вбивств мирних жителів на Донбасі.
- Водночас 14 червня слідчий комітет Білорусі заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над Протасевичем, затриманим 23 травня після примусової посадки літака, не надходило.