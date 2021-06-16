Луганські бойовики заявили, що провели "слідчі дії" з Протасевичем

Так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила, що в ході "слідчих дій в Білорусії" з засновником Telegram-каналу Nexta, Романом Протасевичем отримала докази його причетності до вбивств мирних жителів на Донбасі.

Джерело: російське інформагентство ТАСС, яке цитує так званогого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка

Пряма мова: "В результаті проведеної роботи… вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності фігуранта до діяльності забороненої в ЛНР націоналістичної проукраїнського угруповання "Азов".

Деталі: Бойовики також заявили, що Протасевич причетний до вбивств на Донбасі в 2014-2015 роках.

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