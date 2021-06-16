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Луганські бойовики заявили, що провели "слідчі дії" з Протасевичем

Середа, 16 червня 2021, 17:15

Так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила, що в ході "слідчих дій в Білорусії" з засновником Telegram-каналу Nexta, Романом Протасевичем отримала докази його причетності до вбивств мирних жителів на Донбасі.

Джерело: російське інформагентство ТАСС, яке цитує так званогого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка

Пряма мова: "В результаті проведеної роботи… вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності фігуранта до діяльності забороненої в ЛНР націоналістичної проукраїнського угруповання "Азов".

Деталі: Бойовики також заявили, що Протасевич причетний до вбивств на Донбасі в 2014-2015 роках.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
  • Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.
  • Слідчий комітет Білорусі 14 червня заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над білоруським журналістом Романом Протасевичем, затриманим 23 травня після примусової посадки літака, не надходило.

Теми: БілорусьОРДЛО


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