Луганські бойовики заявили, що провели "слідчі дії" з Протасевичем
Середа, 16 червня 2021, 17:15
Так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила, що в ході "слідчих дій в Білорусії" з засновником Telegram-каналу Nexta, Романом Протасевичем отримала докази його причетності до вбивств мирних жителів на Донбасі.
Джерело: російське інформагентство ТАСС, яке цитує так званогого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка
Пряма мова: "В результаті проведеної роботи… вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності фігуранта до діяльності забороненої в ЛНР націоналістичної проукраїнського угруповання "Азов".
Деталі: Бойовики також заявили, що Протасевич причетний до вбивств на Донбасі в 2014-2015 роках.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевичата його дівчину затримали.
- Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
- Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.
- Слідчий комітет Білорусі 14 червня заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над білоруським журналістом Романом Протасевичем, затриманим 23 травня після примусової посадки літака, не надходило.