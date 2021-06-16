Украина просит Беларусь объясненить так называемые "следственные действия ЛНР" с Протасевичем
Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения относительно проведения так называемых следственных действий "генпрокуратурой ЛНР" в отношении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Источник: комментарий прессекретар МИД Олега Николенко, предоставленный Украинской правде
Прямая речь: "Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации.
Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубьектности.
Это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свою геополитическую повестку дня".
Детали: Николенко отметил, что по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к Беларуси за объяснениями.
Предыстория:
- Так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила, что в ходе "следственных действий в Белоруссии" с основателем Telegram-канала Nexta, Романом Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей в Донбассе.
- Следственный комитет Белоруссии заявил, что никаких запросов от боевиков "ЛНР" относительно возможного судебного процесса над белорусским журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки самолета, не поступало.