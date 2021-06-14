Слідком Білорусі: Жодних запитів від "ЛНР" щодо Протасевича не було
Слідчий комітет Білорусі заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над білоруським журналістом Романом Протасевичем, затриманим 23 травня після примусової посадки літака, не надходило.
Джерело: голова Слідкому Дмитро Гора, Роман Протасевич на пресконференції 14 червня
Пряма мова Гори: "На сьогоднішній день жодних запитів нізвідки з-за кордону для проведення таких дій не надходило".
Пряма мова Протасевича: "Будь-які офіційні свідчення я даю стільки представникам Слідчого комітету".
Деталі: Гора пояснив, що для того, щоб представники будь-яких іноземних держав могли брати участь в якихось слідчих процесуальних діях з Романом Протасевичем або ж вимагати його видачі, – потрібні міжнародні запити, клопотання і доручення, а їх станом на 14 червня не надходило.
Що було раніше: 11 червня представник бойовиків Родіон Мірошник заявив, що керівництво так званої "ЛНР" готується до судового процесу над білорусом Романом Протасевичем. За його словами, в "ЛНР" нібито створена "слідча група", яка займається Протасевичем і вже направлені відповідні документи в правоохоронні органи Білорусі.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти затриманого в Білорусі Романа Протасевича за нечебто участь у бойових діях в складі "Азова".
- Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький повідомив, що Протасевич працював як журналіст на Донбасі.