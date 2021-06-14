Слідком Білорусі: Жодних запитів від "ЛНР" щодо Протасевича не було

Слідчий комітет Білорусі заявив, що жодних запитів від бойовиків "ЛНР" щодо можливого судового процесу над білоруським журналістом Романом Протасевичем, затриманим 23 травня після примусової посадки літака, не надходило.

Джерело: голова Слідкому Дмитро Гора, Роман Протасевич на пресконференції 14 червня

Пряма мова Гори: "На сьогоднішній день жодних запитів нізвідки з-за кордону для проведення таких дій не надходило".

Пряма мова Протасевича: "Будь-які офіційні свідчення я даю стільки представникам Слідчого комітету".

Деталі: Гора пояснив, що для того, щоб представники будь-яких іноземних держав могли брати участь в якихось слідчих процесуальних діях з Романом Протасевичем або ж вимагати його видачі, – потрібні міжнародні запити, клопотання і доручення, а їх станом на 14 червня не надходило.

Що було раніше: 11 червня представник бойовиків Родіон Мірошник заявив, що керівництво так званої "ЛНР" готується до судового процесу над білорусом Романом Протасевичем. За його словами, в "ЛНР" нібито створена "слідча група", яка займається Протасевичем і вже направлені відповідні документи в правоохоронні органи Білорусі.

Передісторія: