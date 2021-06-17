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В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США

Четвер, 17 червня 2021, 00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні підготовку візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Пресслужба ОП

Дослівно: "Зокрема, під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американської оборонної співпраці, розвиток проєктів у сфері досліджень та випробувань, надання Україні безпекової допомоги США.

Роман Машовець відзначив, що оприлюднене 11 червня цього року Департаментом оборони США рішення про надання Україні другої частини допомоги в межах "Ініціативи безпекової допомоги Україні" в розмірі 150 млн дол. має важливе значення для зміцнення української обороноздатності".

Деталі: Також співрозмовники торкнулися ключових питань реформування сектору безпеки та оборони України, зокрема щодо вдосконалення системи військового управління, оборонного планування, посилення демократичного цивільного контролю над силами оборони та розподілу повноважень між міністром оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил.

Вказані питання планується, серед іншого, врегулювати законопроектом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування", який опрацьовується в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки і готується до другого читання у Верховній Раді.

Заступник керівника Офісу Президента також поінформував американську сторону про перебіг реформи оборонно-промислового комплексу та підготовку Стратегії розвитку ОПК України до схвалення Радою національної безпеки і оборони.

Роман Машовець зазначив, що змінюється підхід до системи управління об’єктами державної власності в ОПК, кінцевою метою якого є утворення двох вертикально-інтегрованих структур – державних керівних холдингових компаній. У результаті реформування український ОПК має стати більш ефективним, прозорим і відкритим для міжнародної співпраці, зокрема й зі Сполученими Штатами Америки.

Зі свого боку Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США, та запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони.

Передісторія:

  • Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Що було раніше:

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову в понеділок 7 червня.
  • Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.
  • 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
  • Також, за даними видання, адміністрація Байдена кілька днів тому повідомила українську сторону, що вони проведуть телефонний дзвінок цього тижня, вже в понеділок, і що це може бути напружена розмова.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСШАОфіс президента
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