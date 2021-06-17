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В ОП сообщили, как готовят визит Зеленского в США

Четверг, 17 июня 2021, 00:21
В ОП сообщили, как готовят визит Зеленского в США

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине подготовку визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Источник: Пресс-служба ОП

Дословно: "В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, развитие проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине безопасности помощи США.

Роман Машовец отметил, что обнародованое 11 июня этого года Департаментом обороны США решения о предоставлении Украине второй части помощи в рамках "Инициативы безопасности помощи Украине "в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности".

Детали: Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усиление демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и Главнокомандующим Вооруженных Сил.

Указанные вопросы планируется, среди прочего, урегулировать законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования", который обрабатывается в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Заместитель руководителя Офиса Президента также проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовку Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны.

Роман Машовец отметил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечной целью которого является создание двух вертикально-интегрированных структур - государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

Предыстория:

  • Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
  • Раньше стало известно, что Зеленский и Байден проведут в понедельник 7 июня телефонный разговор.
  • Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.
  • 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".
  • Также, по данным издания, администрация Байдена несколько дней назад сообщила украинской стороне, что они проведут телефонный звонок на этой неделе, уже в понедельник, и что это может быть напряженный разговор.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСШАОфис президента
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