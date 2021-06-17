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"Голос" вирішив "поставити крапку" у внутріпартійній кризі

Четвер, 17 червня 2021, 11:06
Голос вирішив поставити крапку у внутріпартійній кризі

"Голос" планує поставити крапку в кризі, що склалася всередині партії, на з’їзді, який проведуть у липні.

Джерело: заява на сайті політсили

Деталі: В "Голосі" зазначили, що партія "переживає непростий час".

Пояснюючи ситуацію, що склалася, вказується, що початок історії "Голосу" пов’язаний з парламентськими виборами 2019 року та лідерством Святослава Вакарчука. Мовляв, у той період "романтичні сподівання, що 20 людей спроможні звернути гори, надихали на плідну роботу", але реалії політичного життя "вимагають не тільки гасел, а й кропіткої організаційної роботи, щоб досягати результату, як на державному, так і на місцевих рівнях".

Реформи та трансформація партії викликали критику у окремих її членів. З часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа щодо дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії нанесено великої шкоди, заявляють у "Голосі".

Ситуацію, що склалася, може вирішити тільки з’їзд партії, йдеться в заяві.

Дослівно: "Ми прийняли рішення про проведення з’їзду в липні цього року, остаточну дату з’їзду у найближчий час призначить Політрада партії.

На цьому з’їзді ми поставимо крапку у цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі. Задля побудови сучасної, вільної, європейської України".

Що було раніше: В кінці травня лідер політсили, народний депутат Кіра Рудик казала, що "Голос" планує в липні поточного року провести з'їзд.

Передісторія:

  • Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".
  • Крім того, незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик.
  • У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради

Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу

Українська правда

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Теми: Голос
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