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"Голос" решил "поставить точку" во внутрипартийном кризисе

Четверг, 17 июня 2021, 11:06
Голос решил поставить точку во внутрипартийном кризисе

"Голос" планирует поставить точку во внутрипартийном кризисе на съезде, который проведут в июле.

Источник: заявление на сайте политсилы

Детали: В "Голосе" отметили, что партия "переживает непростое время".

Объясняя сложившуюся ситуацию, указывается, что начало истории "Голоса" связано с парламентскими выборами 2019 года и лидерством Святослава Вакарчука. Мол, в тот период "романтические надежды, что 20 человек способны свернуть горы, вдохновляли на плодотворную работу", но реалии политической жизни "требуют не только лозунгов, но и кропотливой организационной работы, чтобы добиваться результата, как на государственном, так и на местных уровнях".

Реформы и трансформация партии вызвали критику в отдельных ее членов. Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой урон, заявляют в "Голосе".

Сложившуюся ситуацию может решить только съезд партии, говорится в заявлении.

Дословно: "Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату съезда в ближайшее время назначит Политсовет партии.

На этом съезде мы поставим точку в этой внутреннем кризисе и будем двигаться дальше. Для построения современной, свободной, европейской Украины".

Что было раньше: В конце мая лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик говорила, что "Голос" планирует в июле текущего года провести съезд.

Предыстория:

  • Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
  • Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.
  • В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих смут и маленького рейтинга

Темы: Голос
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