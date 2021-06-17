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Футболісту, у якого зупинилось серце на матчі Євро-2020, встановлять кардіостимулятор

Четвер, 17 червня 2021, 14:39
Футболісту, у якого зупинилось серце на матчі Євро-2020, встановлять кардіостимулятор

Гравцю збірної Данії Крістіану Еріксену, у якого під час матчу проти Фінляндії зупинилось серце, встановлять спеціальний пристрій, який буде контролювати роботу органу та зможе допомогти, якщо із серцем знову будуть проблеми. 

Джерело: Sky News

Деталі: Пристрій ICD налаштований таким чином, щоб запускати серцебиття після зупинки серця. Рішення про його встановлення було прийнято після кількох обстежень. За словами лікаря національної збірної, Еріксен погодився на це. 

Схема роботи пристрою побудована таким чином, що як тільки він фіксує небезпечний стан для життя людини, то дає кілька невеликих електричних розрядів, запускаючи таким чином серце. 

Що передувало: 12 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Перед тим як 29-річного футболіста госпіталізували, йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

Пізніше лікар повідомив, що в Еріксена зупинилося серце, коли він втратив свідомість під час матчу.

Українська правда

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Теми: футбол
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