Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Футболисту, у которого остановилось сердце на матче Евро-2020, установят кардиостимулятор

Четверг, 17 июня 2021, 14:39
Футболисту, у которого остановилось сердце на матче Евро-2020, установят кардиостимулятор

Игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, у которого во время матча против Финляндии остановилось сердце, установят специальное устройство, которое будет контролировать работу органа и сможет помочь, если с сердцем снова будут проблемы.

Источник: Sky News

Детали: Устройство ICD настроено таким образом, чтобы запускать сердцебиение после остановки сердца. Решение о его установке было принято после нескольких обследований. По словам врача национальной сборной, Эриксен согласился.

Схема работы устройства построена таким образом, что как только он фиксирует опасное состояние для жизни человека, то дает несколько небольших электрических разрядов, запуская таким образом сердце.

Что предшествовало: 12 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.

Перед тем как 29-летнего футболиста госпитализировали, ему сделали сердечно-легочную реанимацию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: