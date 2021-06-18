Білий дім назвав "фундаментальним результатом" європейське турне Байдена

У Білому домі європейське турне президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважають надзвичайно продуктивним.

Джерело: Пресслужба Білого дому, Укрінформ

Дослівно: "Джо Байден впевнено й майстерно надягнув мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її".

Деталі: Таку оцінку висловив під час телефонного брифінгу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Радник президента підкреслив, що це слід вважати "фундаментальним результатом" зустрічей Байдена. Однак разом усі досягнення виходять далеко за межі цього визначення, зауважив він.

"Це був надзвичайно продуктивний, змістовний набір зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами", - наголосив Салліван.

Серед основних досягнень він виділив п’ять найважливіших напрямів, на яких удалося суттєво просунутися вперед.

Це ініціатива щодо подолання пандемії COVID-19 та забезпечення вакциною бідних країн; консолідація західних держав у питанні Китаю; домовленості про послаблення митних обмежень; відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах; посилення прогресу у сфері кібербезпеки.

Передісторія: