Белый дом назвал "фундаментальным результатом" европейское турне Байдена

В Белом доме европейское турне президента США Джо Байдена считают чрезвычайно продуктивным.

Источник: Пресс-служба Белого дома Укринформ

Дословно: "Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил эту мантию, и нынешний глава государства решительно вернул ее".

Детали: Такую оценку высказал во время телефонного брифинга советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник президента подчеркнул, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Однако вместе все достижения выходят за рамки этого определения, отметил он.

"Это был очень продуктивный, содержательный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами", - отметил Салливан.

Среди основных достижений он выделил пять важнейших направлений, на которых удалось существенно продвинуться вперед.

Это инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран; консолидация западных государств в вопросе Китая; договоренности об ослаблении таможенных ограничений; отстаивания ценностей прав человека в Китае, России и других странах; усиление прогресса в сфере кибербезопасности.

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