Після зустрічі з Байденом Путін ветував закон, який "закручує гайки" ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін ветував закон, який мав на меті покарання видань за цитування недостовірної інформації інших ЗМІ, якщо їх головний редактор не може бути встановлений.

Джерело: ВВС

Деталі: Це третій випадок із 2012 року, коли Путін взагалі ветує закон.

Зазначається, що лідер Кремля відхилив поправки до закону "Про ЗМІ", відповідно до яких редакції повинні були нести повну відповідальність за цитування інформації інших ЗМІ. Йдеться про випадки, коли головного редактора не можна притягти до відповідальності.

Відповідні зміни депутати ухвалили в середині травня. Чинна ж редакція закону не передбачала жодної відповідальності за цитування фейків або компроментуючої інформації, якщо першоджерело можна встановити.

У Кремлі повідомили, що законопроєкт будуть допрацьовувати восени.

Що передувало: Президенти РФ та США Володимир Путін та Джо Байден 16 червня зустрілись у Женеві, де обговорили ряд питань, зокрема й Україну.

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