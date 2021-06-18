После встречи с Байденом Путин ветировал закон, который"закручивает гайки" СМИ
Президент России Владимир Путин ветировал закон, которым предлагали наказывать издания за цитирование недостоверной информации других СМИ, если их главный редактор не может быть установлен.
Источник: ВВС
Детали: Это третий случай с 2012 года, когда Путин вообще ветирует закон.
Отмечается, что лидер Кремля отклонил поправки в закон "О СМИ", согласно которым редакции должны были нести полную ответственность за цитирование информации других СМИ. Речь идет о случаях, когда главного редактора нельзя привлечь к ответственности.
Соответствующие изменения депутаты приняли в середине мая. Действующая же редакция закона не предусматривала никакой ответственности за цитирование фейков или компрометирующей информации, если первоисточник можно установить.
В Кремле сообщили, что законопроект будут дорабатывать осенью.
Что предшествовало: Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретились в Женеве, где обсудили ряд вопросов, в том числе и Украину.
Напомним:
- В России будут штрафовать за неупоминание о статусе "СМИ – иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации. Такие поправки к законодательству подписал российский президент Владимир Путин.