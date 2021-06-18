Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

После встречи с Байденом Путин ветировал закон, который"закручивает гайки" СМИ

Пятница, 18 июня 2021, 13:18

Президент России Владимир Путин ветировал закон, которым предлагали наказывать издания за цитирование недостоверной информации других СМИ, если их главный редактор не может быть установлен.

Источник: ВВС

Детали: Это третий случай с 2012 года, когда Путин вообще ветирует закон.

Отмечается, что лидер Кремля отклонил поправки в закон "О СМИ", согласно которым редакции должны были нести полную ответственность за цитирование информации других СМИ. Речь идет о случаях, когда главного редактора нельзя привлечь к ответственности.

Соответствующие изменения депутаты приняли в середине мая. Действующая же редакция закона не предусматривала никакой ответственности за цитирование фейков или компрометирующей информации, если первоисточник можно установить.

В Кремле сообщили, что законопроект будут дорабатывать осенью.

Что предшествовало: Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретились в Женеве, где обсудили ряд вопросов, в том числе и Украину. 

Напомним:

  • В России будут штрафовать за неупоминание о статусе "СМИ – иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации. Такие поправки к законодательству подписал российский президент Владимир Путин.

Темы: СМИРосcиятюрьмавето


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya

СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции

обновленоУКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ФИРТАША И ФУКСА

В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко

ОПУ попросил Госспецсвязи объяснить, как петицию о Татарове подписал "Джо Байден"

Все новости...
СМИ
НБУ разрешил открывать банковские счета за документами в "Дії"
Госдума предусмотрела за донаты "нежелательным" организациям до 5 лет тюрьмы
ЕСПЧ рассмотрит иск "Радио Свобода" против властей России
Последние новости
20:56
Минздрав готовится к возможной вакцинации подростков – Ляшко
20:39
фотоВ порт Одессы зашли военные корабли Британии и Нидерландов
20:22
Связанные с Пинчуком компании вернули Украине две лицензии на добычу газа и нефти
20:07
"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций
19:36
Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине
19:18
Кулеба договаривается с Хорватией об упрощении поездок для украинцев
19:13
СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya
18:50
Данилов: Крым просил воды – там теперь столько воды, что не знают, что делать
18:41
Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи
18:36
СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции
Все новости...