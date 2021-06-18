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У квітні смертність в Україні зросла майже на половину до квітня минулого року

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:33
У квітні смертність в Україні зросла майже на половину до квітня минулого року

У квітні 2021 року в Україні померла 68 621 особа, що на 48,45% більше, ніж у квітні 2020 року, загалом у січні-квітні померла 242 761 особа, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 

Джерело: дані Державної служби статистики 

Дослівно Держкомстат: "Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2021 року, становила 41 мільйон 442,6 тисячі осіб. 

Упродовж січня-квітня 2021 року чисельність населення зменшилася на 145,8 тисячі осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 37 живонароджених". 

 
Держкомстат

Деталі: За даними відомства, від початку цього року в Україні померло 242 671 тисяча осіб, що на 47 474 або 24,5% більше, ніж минулого року (195 287).

За квітень цього року кількість померлих сягнула 68 621, що на 22 398 або 48,45% більше, ніж за квітень минулого року (46 223). 

 
Основні демографічні показники
Держкомстат

Найбільш суттєво смертність зростала у листопаді-грудні 2020 року (35% і 42,9% відповідно) та березні-квітні 2021 року (34,4% і 48,5%), на які припадали піки й спади хвиль епідемії COVID-19.

COVID-смертність
COVID-смертність
УП

Нагадаємо: Станом на ранок 18 червня в Україні було зафіксовано загалом 2 228 192 випадки коронавірусної хвороби, 2 147 972 особи одужали, а 51 952 особи померли за весь час пандемії. Зараз на COVID хворіють 28 268 жителі України. 

Станом на ранок 27 травня 2021 року 2 мільйони українців одужали від COVID-19, а 50 тисяч осіб померли внаслідок коронавірусу за понад рік пандемії.

11 січня 2021 року Україна перетнула позначку в 20 тисяч летальних випадків від COVID-19, а 21 березня – 30 тисяч летальних випадків

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019Україна
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