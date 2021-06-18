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В апреле смертность в Украине выросло почти на половину к апрелю прошлого года

Пятница, 18 июня 2021, 17:33

В апреле 2021 года в Украине умер 68 621 человек, что на 48,45% больше, чем в апреле 2020 года, всего в январе-апреле умер 242 761 человек, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Источник: данные Государственной службы статистики

Дословно Госкомстат: "Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2021 года, составила 41 миллион 442,6 тысячи человек.

В течение января-апреля 2021 года численность населения уменьшилась на 145,8 тысячи человек. 

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 37 живорожденных".

 
госкомстат

Детали: По данным ведомства, с начала этого года в Украине умерло 242 671 тысячи человек, что на 47 474 или 24,5% больше, чем в прошлом году (195 287).

За апрель этого года количество умерших достигло 68 621, что на 22 398 или 48,45% больше, чем за апрель прошлого года (46 223).

 
Основные демографические показатели
Госкомстат

Наиболее существенно смертность возрастала в ноябре-декабре 2020 года (35% и 42,9% соответственно) и марте-апреле 2021 года (34,4% и 48,5%), на которые приходились пики и спады волн эпидемии COVID-19.

COVID-смертность
COVID-смертность
УП

Напомним: По состоянию на утро 18 июня в Украине было зафиксировано в целом 2 228 192 случаи коронавирусной болезни, 2 147 972 человека выздоровели, а 51 952 человека умерли за все время пандемии. Сейчас COVID болеют 28 268 жителей Украины.

По состоянию на утро 27 мая 2021 года 2 миллиона украинцев выздоровели от COVID-19, а 50 тысяч человек умерли в результате коронавируса за более чем год пандемии.

11 января 2021 года Украина пересекла отметку в 20 тысяч летальных случаев от COVID-19, а 21 марта – 30 тысяч летальных случаев

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019Украина


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