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Фукс і Довбенко в Лондоні розповіли про плани на майбутнє і свої справи в Україні - розслідування УП

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 21:50
Фукс і Довбенко в Лондоні розповіли про плани на майбутнє і свої справи в Україні - розслідування УП
скріншот

"Українській правді" у Лондоні вдалося поспілкуватися із підсанкційним олігархом Павлом Фуксом і юристом Андрієм Довбенком, який перебуває в Україні у розшуку.

Джерело: розслідування "Української правди" "Батальйон "Лондон"

Деталі: Фукс зокрема сказав, що планує повернутися до України після закінчення війни, оскільки тоді "відкриється вікно можливостей" для ведення бізнесу. За його словами, він має у Британії посвідку на проживання з 2017 року.

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Фукс розповів, що за півтора роки не бачився у Лондоні з жодними українськими політиками, чи бізнесменами. Щодо підозри СБУ і ОГП від 2023 року він сказав, що "йому закидають, що він російський громадянин". Також Фукс розповів, що не займається бізнесом в Британії, а дбає про сім’ю і виховує дітей.

Юрист Довбенко під час зустрічі із журналістом не підтвердив і не спростував інформацію, що оформляє у Британії політичний притулок. Він сказав, що поки повертатися в Україну не планує і "пропрацьовує стратегію захисту".

"Я думаю, що вони не розібралися, думаю, вони помиляються. Я зовсім не причетний до цих дій, в яких мене звинувачують", - сказав Довбенко.

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Також Довбенко додав, що слідство нібито не може його знайти, хоча він повідомив слідству свою адресу проживання у Лондоні. Юрист вважає, що слідство імітує, що не може його знайти.      

Передісторія:

  • У січні 2023 року у справі щодо махінацій з арештованим майном Національне антикорупційне бюро оголосила в розшук організатора злочинної групи юриста Андрія Довбенка.
  • НАБУ і САП здобули докази того, що викрита в 2022 році розтрата майна, переданого АРМА, здійснена організованою злочинною групою у складі чотирьох осіб. 29 грудня її організатору, власнику низки юридичних компаній Довбенку, заочно повідомили про підозру.
  • У червні 2023 року видання The Guardian писало, що олігарх Павло Фукс, який заробив статки в Росії і перебуває під українськими санкціями, має посвідку на проживання у Великій Британії після отримання спеціальної візи для багатих у 2012 році.
  • 16 травня СБУ і ОГП повідомили про оголошення підозри підсанкційному олігарху Павлу Фуксу і топменеджменту його компаній, які проводили мільярдні фінансові махінації. Тоді Фукс назвав наклепом підозру від СБУ та Офісу генпрокурора.

Теми: ФуксВелика Британія
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