Фукс і Довбенко в Лондоні розповіли про плани на майбутнє і свої справи в Україні - розслідування УП

"Українській правді" у Лондоні вдалося поспілкуватися із підсанкційним олігархом Павлом Фуксом і юристом Андрієм Довбенком, який перебуває в Україні у розшуку.

Джерело: розслідування "Української правди" "Батальйон "Лондон"

Деталі: Фукс зокрема сказав, що планує повернутися до України після закінчення війни, оскільки тоді "відкриється вікно можливостей" для ведення бізнесу. За його словами, він має у Британії посвідку на проживання з 2017 року.

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Фукс розповів, що за півтора роки не бачився у Лондоні з жодними українськими політиками, чи бізнесменами. Щодо підозри СБУ і ОГП від 2023 року він сказав, що "йому закидають, що він російський громадянин". Також Фукс розповів, що не займається бізнесом в Британії, а дбає про сім’ю і виховує дітей.

Юрист Довбенко під час зустрічі із журналістом не підтвердив і не спростував інформацію, що оформляє у Британії політичний притулок. Він сказав, що поки повертатися в Україну не планує і "пропрацьовує стратегію захисту".

"Я думаю, що вони не розібралися, думаю, вони помиляються. Я зовсім не причетний до цих дій, в яких мене звинувачують", - сказав Довбенко.

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Також Довбенко додав, що слідство нібито не може його знайти, хоча він повідомив слідству свою адресу проживання у Лондоні. Юрист вважає, що слідство імітує, що не може його знайти.

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