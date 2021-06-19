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Таран назвал провокацией информацию о замораживании помощи со стороны США

Суббота, 19 июня 2021, 13:31

Министр обороны Андрей Таран считает провокацией и инфовбросом информацию СМИ о якобы замороженном США предоставлении Украине помощи в сфере безопасности.

Источник: комментарий Тарана, опубликованный на сайте Минобороны

Дословно: "Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном".

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода инфовбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага".

Детали: Таран напомнил, что с 2020-го года Министерство обороны реализует второй этап оборонной реформы, важным элементом реализации которой должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создании определенных возможностей. В этом контексте Украина тесно сотрудничает с международными партнерами, в первую очередь, с США.

По его словам, на протяжении января-марта 2021 года Министерство обороны во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу по оценке состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса.

В результате, в начале апреля 2021 года Минобороны передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США.

Что предшествовало: Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи на 100 млн долларов. Пакет якобы готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях, однако, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки назвала "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности. В то же время, она отметила, что в США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

В Белом доме напомнили, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Теперь в США, как сообщается, предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

Украинская правда
Темы: МинобороныСША


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