Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь

Гармата МТ-12 "Рапіра" на озброєнні у ЗСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі, й українські бійці змушені відкривати вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку доби 19 червня було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

А біля населених пунктів Зайцеве та Жовте у суботу зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. У штабі уточнили, що БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь".

Оновлено: У суботу внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами Авдіївки отримав кульове поранення місцевий житель.

Нагадаємо: На фронті 16 червня військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, а 17 червня інший - кульове поранення.