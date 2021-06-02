Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" призупинила польоти в 21 країну через закриття низкою країн свого повітряного простору після інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Джерело: "Белавіа" в Facebook

Дослівно: "21 країна – для компанії це великі втрати, але колектив Belavia докладає всіх зусиль, щоб впоратися.

Незважаючи на те, що авіакомпанія не мала впливу на ситуацію, що склалася, просто зараз наші фахівці працюють над пошуком нових напрямків і коригуванням маршрутів".

Деталі: Зараз "Белавіа" не може літати в:

Литву

Великобританію

Францію

Україну

Латвію

Фінляндію

Чехію

Швецію

Естонію

Польщу

Італію

Нідерланди

Німеччину

Австрію

Бельгію

Іспанію

Росію (Калінінград)

Угорщину

Молдову

Сербію

Кіпр

Компанія продовжить виконувати рейси у Вірменію, Азербайджан, Грузію, Росію, Ізраїль, Казахстан, Туреччину, Узбекистан і ОАЕ.

Що було раніше: Більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавія" через вимушену посадку літака Ryanair, що прямував до Литви з Греції, та арешт журналіста на борту.

Передісторія: