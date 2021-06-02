"Бєлавіа" призупинила польоти в 21 країну
Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" призупинила польоти в 21 країну через закриття низкою країн свого повітряного простору після інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська.
Джерело: "Белавіа" в Facebook
Дослівно: "21 країна – для компанії це великі втрати, але колектив Belavia докладає всіх зусиль, щоб впоратися.
Незважаючи на те, що авіакомпанія не мала впливу на ситуацію, що склалася, просто зараз наші фахівці працюють над пошуком нових напрямків і коригуванням маршрутів".
Деталі: Зараз "Белавіа" не може літати в:
- Литву
- Великобританію
- Францію
- Україну
- Латвію
- Фінляндію
- Чехію
- Швецію
- Естонію
- Польщу
- Італію
- Нідерланди
- Німеччину
- Австрію
- Бельгію
- Іспанію
- Росію (Калінінград)
- Угорщину
- Молдову
- Сербію
- Кіпр
Компанія продовжить виконувати рейси у Вірменію, Азербайджан, Грузію, Росію, Ізраїль, Казахстан, Туреччину, Узбекистан і ОАЕ.
Що було раніше: Більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавія" через вимушену посадку літака Ryanair, що прямував до Литви з Греції, та арешт журналіста на борту.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці". Батько журналіста проаналізував відео із "зізнаннями" – він вважає, що сина били, а його поведінка невластива.