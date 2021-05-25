Батько Протасевича вважає, що у сина зламаний ніс на відео

Батько затриманого в Білорусі колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича Дмитро проаналізував відео сина із "зізнаннями" - він вважає, що сина били, а його поведінка невластива.

Джерело: Reuters з посиланням на слова батька

Деталі: Зазначається, що видання поспілкувалося із Дмитром Протасевичем у Польщі, де він з дружиною проживає.

Пряма мова: "Ймовірно, у нього ніс зламаний, оскільки його форма змінилася, на ньому багато пудри. Вся ліва сторона його обличчя покрита пудрою.

Це не його слова, це не його інтонація. Він поводиться дуже стримано, і ви бачите, що він нервує. І це не його пачка сигарет на столі - він не палить. Тому я думаю, що його змусили".

Мій син не може зізнатися у створенні масових заворушень, тому що він просто не робив цього".

Що було раніше: На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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