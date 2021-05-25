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Батько Протасевича вважає, що у сина зламаний ніс на відео

Вівторок, 25 травня 2021, 12:34

Батько затриманого в Білорусі колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича Дмитро проаналізував відео сина із "зізнаннями" - він вважає, що сина били, а його поведінка невластива.

Джерело: Reuters з посиланням на слова батька

Деталі: Зазначається, що видання поспілкувалося із Дмитром Протасевичем у Польщі, де він з дружиною проживає.

Пряма мова: "Ймовірно, у нього ніс зламаний, оскільки його форма змінилася, на ньому багато пудри. Вся ліва сторона його обличчя покрита пудрою.

Це не його слова, це не його інтонація. Він поводиться дуже стримано, і ви бачите, що він нервує. І це не його пачка сигарет на столі - він не палить. Тому я думаю, що його змусили".

Мій син не може зізнатися у створенні масових заворушень, тому що він просто не робив цього".

Що було раніше: На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці". 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака підіймали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі. Зокрема, затримали і дівчину Протасевича Софію Сапегу.
  • УкраїнаЛитва, Канада та інші країни закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича, а ЄС попередив про наслідки через посаджений літак.

Теми: БілорусьопозиціяЗМІ


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