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Вирішальний матч Україна-Австрія судитимуть турецькі арбітри

Неділя, 20 червня 2021, 20:36

Матч групового раунду Євро-2020 між збірними України та Австрії 21 червня, в якому вирішуватиметься, хто з команд вийде до 1/8 фіналу, розсудять турецькі арбітри.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на дані Спілки європейських футбольних асоціацій

Деталі: Головним арбітром матчу призначили Джюнейта Чакира.

Він уже неодноразово судив українську збірну: на Євро-2012 — матч зі Швецією (2:1 на користь України), на відборі Чемпіонату світу 2014 — матч із Францією (2:0 на користь України), під час кваліфікації Євро-2016 — матч зі Словенією (1:1).

Боковими арбітрами будуть Бахаттін Дуран та Тарік Енгюн.

Також відомі четвертий рефері — Даніель Зіберт (Німеччина) та відеоасистент рефері — Массіміліано Ірраті (Італія).

Матч Україна-Австрія розпочнеться о 19 годині 21 червня.

Передісторія:

  • Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.
  • В стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 Збірна України поступилася команді Нідерландів.

Теми: футбол


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