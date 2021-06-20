Вирішальний матч Україна-Австрія судитимуть турецькі арбітри
Матч групового раунду Євро-2020 між збірними України та Австрії 21 червня, в якому вирішуватиметься, хто з команд вийде до 1/8 фіналу, розсудять турецькі арбітри.
Джерело: Громадське радіо з посиланням на дані Спілки європейських футбольних асоціацій
Деталі: Головним арбітром матчу призначили Джюнейта Чакира.
Він уже неодноразово судив українську збірну: на Євро-2012 — матч зі Швецією (2:1 на користь України), на відборі Чемпіонату світу 2014 — матч із Францією (2:0 на користь України), під час кваліфікації Євро-2016 — матч зі Словенією (1:1).
Боковими арбітрами будуть Бахаттін Дуран та Тарік Енгюн.
Також відомі четвертий рефері — Даніель Зіберт (Німеччина) та відеоасистент рефері — Массіміліано Ірраті (Італія).
Матч Україна-Австрія розпочнеться о 19 годині 21 червня.
Передісторія:
- Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.
- В стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 Збірна України поступилася команді Нідерландів.