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Решающий матч Украина-Австрия будут судить турецкие арбитры

Воскресенье, 20 июня 2021, 20:36

Матч группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии 21 июня, в котором будет решаться, кто из команд выйдет в 1/8 финала, рассудят турецкие арбитры.

Источник: Громадське радіо со ссылкой на данные Союза европейских футбольных ассоциаций

Детали: Главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр.

Он уже неоднократно судил украинскую сборную: на Евро-2012 - матч со Швецией (2:1 в пользу Украины), в отборе Чемпионата мира 2014 - матч с Францией (2:0 в пользу Украины), во время квалификации Евро-2016 - матч со Словенией (1:1).

Боковыми арбитрами будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

Также известны четвертый рефери - Даниэль Зиберт (Германия) и видеоассистент рефери - Массимилиано Иррати (Италия).

Матч Украина-Австрия начнется в 19 часов 21 июня.

Предыстория:

  • Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.
  • Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Темы: футбол


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