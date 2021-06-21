Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Источник: The Hindustan Times

Детали: В образцах, собранных по меньшей мере из четырех районов штата Махараштра было выявлено 20 случаев нового варианта AAR.1 Sars-CoV-2, который также называют Delta-plus.

В правительстве штата заявили, что образцы направили на секвенирование геномов.

Как сообщает Минздрав страны, Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), сейчас является вариантом, который вызывает интерес исследователей, но его пока не классифицируют как такой, что "вызывает беспокойство".

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