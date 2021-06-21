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Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID

Понедельник, 21 июня 2021, 03:37

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Источник: The Hindustan Times

Детали: В образцах, собранных по меньшей мере из четырех районов штата Махараштра было выявлено 20 случаев нового варианта AAR.1 Sars-CoV-2, который также называют Delta-plus.

В правительстве штата заявили, что образцы направили на секвенирование геномов.

Как сообщает Минздрав страны, Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), сейчас является вариантом, который вызывает интерес исследователей, но его пока не классифицируют как такой, что "вызывает беспокойство".

Предыстория:

  • Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
  • Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.
  • 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.
  • Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Темы: Индиякоронавирус


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