Ще 7 країн приєдналися до авіабойкоту Білорусі

4 країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також три держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення офіційного представника голови дипломатії ЄС Петера Стано

Пряма мова: "Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС".

Деталі: Вказані країни забезпечать відповідність своєї національної політики рішенням Ради ЄС.

Крім того, 21 червня Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.

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