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Ще 7 країн приєдналися до авіабойкоту Білорусі

Понеділок, 21 червня 2021, 14:09

4 країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також три держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення офіційного представника голови дипломатії ЄС Петера Стано

Пряма мова: "Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС".

Деталі: Вказані країни забезпечать відповідність своєї національної політики рішенням Ради ЄС.

Крім того, 21 червня Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.

Нагадаємо:

  • З 5 червня згідно рішення Ради ЄС діє заборона на використання білоруськими літаками повітряного простору країн Євросоюзу і на їх допуск у європейські аеропорти.
  • Таке рішення ЄС стало відповіддю на інцидент, що стався 23 травня. Тоді Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.
  • У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.
  • Україна припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над білоруською територією. Ще 29 травня Кабмін заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.

Теми: БілорусьавіасанкціїЄС


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