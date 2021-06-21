Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

4 страны-кандидата на вступление в Евросоюз, а также три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано

Прямая речь: "Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС".

Детали: Указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики решением Совета ЕС относительно Беларуси.

Напомним: