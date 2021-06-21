Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Понедельник, 21 июня 2021, 14:09
Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

4 страны-кандидата на вступление в Евросоюз, а также три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано

Прямая речь: "Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС".

Детали: Указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики решением Совета ЕС относительно Беларуси.

Напомним:

  • С 5 июня по решению Совета ЕС действует запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты.
  • Такое решение ЕС стало ответом на инцидент, произошедший 23 мая. Тогда Беларусь подняла в небо истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
  • В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
  • Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией. Еще 29 мая Кабмин запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьавиасанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: