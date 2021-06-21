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Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Понедельник, 21 июня 2021, 14:09

4 страны-кандидата на вступление в Евросоюз, а также три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано

Прямая речь: "Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС".

Детали: Указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики решением Совета ЕС относительно Беларуси.

Напомним:

  • С 5 июня по решению Совета ЕС действует запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты.
  • Такое решение ЕС стало ответом на инцидент, произошедший 23 мая. Тогда Беларусь подняла в небо истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.
  • В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
  • Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила полеты над белорусской территорией. Еще 29 мая Кабмин запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.

Темы: БеларусьавиасанкцииЕС


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