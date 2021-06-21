МВС Білорусі хоче зарахувати біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки

Провладний Союз журналістів Білорусі повідомляє, що МВС запропонувало включити біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до списку нацистської символіки і атрибутики.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Союз журналістів Білорусі

Деталі: До КДБ Білорусі надійшов на узгодження проєкт акту МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символіки і атрибутики".

У документі нібито міститься список нацистської (колабораціоністської) символіки і атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і слоган "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Їхнє використання приписується нинішньою владою колабораціоністським формуванням і організаціям під час Другої світової війни.

Що передувало: За даними місцевих видань, минулого року самопроголошений президент Олександр Лукашенко вказував, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".

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