МВС Білорусі хоче зарахувати біло-червоно-білий прапор до нацистської символіки
Провладний Союз журналістів Білорусі повідомляє, що МВС запропонувало включити біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до списку нацистської символіки і атрибутики.
Джерело: білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Союз журналістів Білорусі
Деталі: До КДБ Білорусі надійшов на узгодження проєкт акту МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символіки і атрибутики".
У документі нібито міститься список нацистської (колабораціоністської) символіки і атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і слоган "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.
Їхнє використання приписується нинішньою владою колабораціоністським формуванням і організаціям під час Другої світової війни.
Що передувало: За даними місцевих видань, минулого року самопроголошений президент Олександр Лукашенко вказував, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".
Передісторія:
- В Білорусі після президентських виборів з 9 серпня 2020 року почалися масові протести.
- Україна,багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
- Мітингарі виходять на акції із біло-червоно-білим прапором, який до 1995 року був державним у Білорусі.