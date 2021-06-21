МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Провластный Союз журналистов Беларуси сообщает, что МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и атрибутики.

Источник: белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на Союз журналистов Беларуси

Детали: В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

В документе якобы содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование приписывается нынешними властями коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

Что предшествовало: По данным местных СМИ, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".

Предыстория: