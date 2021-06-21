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МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Понедельник, 21 июня 2021, 17:54

Провластный Союз журналистов Беларуси сообщает, что МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и атрибутики.

Источник: белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на Союз журналистов Беларуси

Детали: В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

В документе якобы содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование приписывается нынешними властями коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

Что предшествовало: По данным местных СМИ, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".

Предыстория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа 2020 года начались массовые протесты против Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Митингующие выходят на акции с бело-красно-белым флагом, который до 1995 года был государственным в Беларуси.

Темы: Беларусь


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