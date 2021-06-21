Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Понедельник, 21 июня 2021, 17:54
МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Провластный Союз журналистов Беларуси сообщает, что МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и атрибутики.

Источник: белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на Союз журналистов Беларуси

Детали: В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

В документе якобы содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование приписывается нынешними властями коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

Что предшествовало: По данным местных СМИ, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".

Предыстория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа 2020 года начались массовые протесты против Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • Митингующие выходят на акции с бело-красно-белым флагом, который до 1995 года был государственным в Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: