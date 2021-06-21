МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике
Провластный Союз журналистов Беларуси сообщает, что МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и атрибутики.
Источник: белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на Союз журналистов Беларуси
Детали: В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".
В документе якобы содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и слоган "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.
Их использование приписывается нынешними властями коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.
Что предшествовало: По данным местных СМИ, в прошлом году самопровозглашенный президент Александр Лукашенко говорил, что не ходит под бело-красно-белым флагом, поскольку тот "фашистский". Он обещал "убрать эту фашистскую символику из общества".
Предыстория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа 2020 года начались массовые протесты против Лукашенко.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Митингующие выходят на акции с бело-красно-белым флагом, который до 1995 года был государственным в Беларуси.