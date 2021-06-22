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Графік виведення військ з Афганістану може змінюватися – Пентагон

Вівторок, 22 червня 2021, 05:48
Графік виведення військ з Афганістану може змінюватися – Пентагон

Сполучені Штати можуть сповільнити виведення своїх військ з Афганістану через атаки ісламістського радикального руху "Талібан".

Джерело: заява речника Міноборони Сполучених Штатів Джона Кірбі, цитує DW

Пряма мова: "Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов".

Деталі: Пентагон обіцяє вкластися в термін до 11 вересня, встановлений американським президентом Джо Байденом.

За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським збройним силам і зробила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.

За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400.

У той же час керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.

Передісторія:

  • 9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.
  • Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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