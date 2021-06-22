Графік виведення військ з Афганістану може змінюватися – Пентагон
Сполучені Штати можуть сповільнити виведення своїх військ з Афганістану через атаки ісламістського радикального руху "Талібан".
Джерело: заява речника Міноборони Сполучених Штатів Джона Кірбі, цитує DW
Пряма мова: "Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов".
Деталі: Пентагон обіцяє вкластися в термін до 11 вересня, встановлений американським президентом Джо Байденом.
За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським збройним силам і зробила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.
За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400.
У той же час керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.
Передісторія:
- 9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.
- Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.
- "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
- Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.