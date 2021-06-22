Графік виведення військ з Афганістану може змінюватися – Пентагон

Сполучені Штати можуть сповільнити виведення своїх військ з Афганістану через атаки ісламістського радикального руху "Талібан".

Джерело: заява речника Міноборони Сполучених Штатів Джона Кірбі, цитує DW

Пряма мова: "Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов".

Деталі: Пентагон обіцяє вкластися в термін до 11 вересня, встановлений американським президентом Джо Байденом.

За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським збройним силам і зробила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.

За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400.

У той же час керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.

Передісторія: