Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

График вывода войск из Афганистана может меняться – Пентагон

Вторник, 22 июня 2021, 05:48

Соединенные Штаты могут замедлить вывод своих войск из Афганистана из-за атак исламистского радикального движения "Талибан".

Источник: заявление прес-секретаря Минобороны США Джона Кирби, цитирует DW

Прямая речь: "График вывода войск может меняться в зависимости от условий".

Детали: Пентагон обещает уложиться в срок до 11 сентября, установленный американским президентом Джо Байденом.

График вывода войск может меняться в зависимости от условий, пояснил Кирби.

По сведениям ведомства, американская сторона уже передала много военных баз афганским вооруженным силам и сделала сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая приняли под контроль 41 округ с 400.

В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.

Предыстория:

  • 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
  • Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

Темы: СШААфганистан


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский анонсировал "виртуального тренера" на спортивных площадках страны

Путин заявил, что в 2014 году США организовали в Украине "вооружённый переворот"

Комитет ПАСЕ решил не наказывать Гончаренко за флаг Украины

Google дал сбой

COVID в Украине: 21 июня умер 21 человек, новых больных 296

Главные новости понедельника и ночи: взрыв в Киевской области, проигрыш сборной Украины

Все новости...
США
Через случаи стрельб в США за выходные убили 7 человек и более 40 ранили
Штаты раскрыли схему контрабанды оптических приборов в РФ
В России признали "нежелательной организацией" университет США
Последние новости
13:16
В Грузии с 1 июля отменят комендантский час
13:14
Суд отменил передачу "УМХ" Курченко в управление компании "1+1 Интернет"
12:59
В Москве "рекорд" смертей от COVID-19 с начала пандемии
12:54
Ученые определили вероятную причину потери обоняния и вкуса после COVID-19
12:45
Биткоин подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае
12:44
фото"Укрзализныця" потратила более 200 млн на опасные для пассажиров материалы – СБУ
12:37
Уровень цен в ЕС: Дания – самая дорогая, Румыния и Болгария – самые дешевые
12:37
фотоЛивень в Ялте смыл в море горы мусора: купаться запрещено
12:35
Боевики, погибшие накануне на Донбассе, подорвались на собственных минах - штаб ООС
12:16
Аукцион по приватизации ОГХК состоится в конце августа
Все новости...