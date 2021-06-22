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График вывода войск из Афганистана может меняться – Пентагон

Вторник, 22 июня 2021, 05:48
График вывода войск из Афганистана может меняться – Пентагон

Соединенные Штаты могут замедлить вывод своих войск из Афганистана из-за атак исламистского радикального движения "Талибан".

Источник: заявление прес-секретаря Минобороны США Джона Кирби, цитирует DW

Прямая речь: "График вывода войск может меняться в зависимости от условий".

Детали: Пентагон обещает уложиться в срок до 11 сентября, установленный американским президентом Джо Байденом.

График вывода войск может меняться в зависимости от условий, пояснил Кирби.

По сведениям ведомства, американская сторона уже передала много военных баз афганским вооруженным силам и сделала сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая приняли под контроль 41 округ с 400.

В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.

Предыстория:

  • 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
  • Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

Темы: СШААфганистан
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