График вывода войск из Афганистана может меняться – Пентагон
Соединенные Штаты могут замедлить вывод своих войск из Афганистана из-за атак исламистского радикального движения "Талибан".
Источник: заявление прес-секретаря Минобороны США Джона Кирби, цитирует DW
Прямая речь: "График вывода войск может меняться в зависимости от условий".
Детали: Пентагон обещает уложиться в срок до 11 сентября, установленный американским президентом Джо Байденом.
График вывода войск может меняться в зависимости от условий, пояснил Кирби.
По сведениям ведомства, американская сторона уже передала много военных баз афганским вооруженным силам и сделала сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.
По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая приняли под контроль 41 округ с 400.
В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.
Предыстория:
- 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
- Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
- "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
- Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.