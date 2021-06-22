График вывода войск из Афганистана может меняться – Пентагон

Соединенные Штаты могут замедлить вывод своих войск из Афганистана из-за атак исламистского радикального движения "Талибан".

Источник: заявление прес-секретаря Минобороны США Джона Кирби, цитирует DW

Прямая речь: "График вывода войск может меняться в зависимости от условий".

Детали: Пентагон обещает уложиться в срок до 11 сентября, установленный американским президентом Джо Байденом.

График вывода войск может меняться в зависимости от условий, пояснил Кирби.

По сведениям ведомства, американская сторона уже передала много военных баз афганским вооруженным силам и сделала сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая приняли под контроль 41 округ с 400.

В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.

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