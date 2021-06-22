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Хомчак: Готовність захищати Батьківщину – риса всіх поколінь українців

Вівторок, 22 червня 2021, 09:40

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у день 80-річчя від початку війни нацистської Німеччини й Радянського союзу відзначив одвічну готовність українців захищати свою Батьківщину.

Джерело: звернення головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Пряма мова: "Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочався новий найбільш кривавий етап Другої світової – німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п’ятого співгромадянина (...)

7 років тому, у 2014 році, підступний російський ворог вчинив тимчасову окупацію Кримського півострову та розв’язав війну на території Донецької й Луганської областей України. Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави.

Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою усіх поколінь українців. Як у минулому, кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру".

Деталі: За словами Хомчака, 80 років тому у цей день для українців "розверзлося пекло". Тепер 22 червня український народ вшановує пам’ять мільйонів співвітчизників, життя яких обірвала та війна.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що бойові дії Другої світової на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. Із 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами Німеччини та її союзників.

"Цей день нагадує нам про всіх загиблих в боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь. І ми вшановуємо пам’ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність", – зазначив Хомчак. 

"Наше завдання – берегти пам’ять про тих, хто вистояв, і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем", – додав він.

Оновлення: Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

Теми: Хомчакісторіявійна


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