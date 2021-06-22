Хомчак: Готовность защищать Родину – черта всех поколений украинцев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в день 80-летия начала войны нацистской Германии и Советского союза отметил извечную готовность украинцев защищать свою Родину.

Источник: обращение главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны

Прямая речь: "Воскресное утро 22 июня 1941 года трагической страницей вошло в жизнь миллионов украинцев. В этот день начался новый самый кровавый этап Второй мировой – немецко-советская война, которая унесла жизни каждого пятого соотечественника (...)

7 лет назад, в 2014 году, коварный российский враг совершил временную оккупацию Крымского полуострова и развязал войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства.

Стремление к свободе и готовность защищать свою Родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом, кровавом, веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира".

Детали: По словам Хомчака, 80 лет назад в этот день для украинцев "разверзся ад". Теперь 22 июня украинский народ чтит память миллионов соотечественников, жизни которых оборвала та война.

Приблизно в 3 годині 15 хвилин ранку 22 червня 1941 року нацисти атакували СРСР і розпочалася німецько-радянська війна. Напередодні до радянських військ надійшов наказ про підвищену боєготовність, але більшість військових частин його не встигла отримати.



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Главнокомандующий ВСУ напомнил, что боевые действия Второй мировой войны на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 территория Украины была полностью оккупирована войсками Германии и ее союзников.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность", – отметил Хомчак.

"Наша задача – беречь память о тех, кто выстоял, и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых системы", – добавил он.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.