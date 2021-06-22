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Хомчак: Готовность защищать Родину – черта всех поколений украинцев

Вторник, 22 июня 2021, 09:40

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в день 80-летия начала войны нацистской Германии и Советского союза отметил извечную готовность украинцев защищать свою Родину.

Источник: обращение главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны

Прямая речь: "Воскресное утро 22 июня 1941 года трагической страницей вошло в жизнь миллионов украинцев. В этот день начался новый самый кровавый этап Второй мировой – немецко-советская война, которая унесла жизни каждого пятого соотечественника (...)

7 лет назад, в 2014 году, коварный российский враг совершил временную оккупацию Крымского полуострова и развязал войну на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства.

Стремление к свободе и готовность защищать свою Родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом, кровавом, веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира".

Детали: По словам Хомчака, 80 лет назад в этот день для украинцев "разверзся ад". Теперь 22 июня украинский народ чтит память миллионов соотечественников, жизни которых оборвала та война.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что боевые действия Второй мировой войны на территории Украины продолжались с 22 июня 1941 года до конца ноября 1944 года. С 22 июля по 18 декабря 1942 территория Украины была полностью оккупирована войсками Германии и ее союзников.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность", – отметил Хомчак.

"Наша задача – беречь память о тех, кто выстоял, и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых системы", – добавил он.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Темы: Хомчакисториявойна


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