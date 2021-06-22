Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Золотое дно": суд в Минске вынес приговор фильму о богатствах Лукашенко

Вторник, 22 июня 2021, 16:13

Фильм "Лукашенко. Золотое дно", снятый проектом NEXTA и рассказывающий о тайных богатствах самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, попал в список экстремистских материалов.

Источник: оппозиционное беларусское издание TUT.by в Telegram

Детали: Соответствующее решение принял 10 июня суд Центрального района Минска.

В марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм о богатствах Лукашенко под названием "Лукашенко. Золотое дно". В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

В мае NEXTA обнародовала вторую часть расследования об Александре Лукашенко - "Золотое дно 2: в тени диктатора". В новом фильме речь идет о контрабанде товаров через Беларусь и роли в схемах сына Лукашенко Виктора.

Напомним: 23 мая по указанию Лукашенко был принудительно посажен в Минске пролетавший мимо самолет рейса Афины - Вильнюс, на котором находился бывший главред оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича задержали, теперь ему грозит смертная казнь.

Темы: Лукашенкокиносудоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"

Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев

После праздников в Украине зафиксировали 835 больных COVID и 70 смертей за сутки

Главные новости вторника и ночи: "Астраханский суховей", обвал в Лебедевке

Боевики, убившие Хашогги, прошли военизированную подготовку в США — NYT

Новую мутацию "Дельты" обнаружили в 10 странах

Все новости...
Лукашенко
Главного соперника Лукашенко хотят посадить на 15 лет
ЕС решил ужесточить санкции против режима Лукашенко
В МИД Германии анонсировали новые санкции ЕС против Беларуси
Последние новости
11:39
ПАСЕ рассмотрит вопрос защиты крымских татар под российской оккупацией
11:35
Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до конца лета
11:35
Доверие к Сытника и Авакова выросла за год – социология
11:29
Украинцев продолжит донимать жара, похолодание на выходных ожидает не всех
11:21
Курс валют на 23 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:11
фотоУкраинские спецназовцы с коллегами из стран НАТО потренировались на эсминце королевы Британии
11:01
Facebook запустил конкурента Clubhouse
11:01
таблицыНедоверие к полиции и СБУ растет, у НАБУ – лучшая динамика за год
10:51
В России заявили о "взрывоопасной" ситуации в Европе и "провокациях" Украины
10:41
AstraZeneca заявила, что ее вакцина эффективна против штамма "Дельта"
Все новости...