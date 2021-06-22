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"Золотое дно": суд в Минске вынес приговор фильму о богатствах Лукашенко

Вторник, 22 июня 2021, 16:13
Золотое дно: суд в Минске вынес приговор фильму о богатствах Лукашенко

Фильм "Лукашенко. Золотое дно", снятый проектом NEXTA и рассказывающий о тайных богатствах самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, попал в список экстремистских материалов.

Источник: оппозиционное беларусское издание TUT.by в Telegram

Детали: Соответствующее решение принял 10 июня суд Центрального района Минска.

В марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм о богатствах Лукашенко под названием "Лукашенко. Золотое дно". В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили.

В мае NEXTA обнародовала вторую часть расследования об Александре Лукашенко - "Золотое дно 2: в тени диктатора". В новом фильме речь идет о контрабанде товаров через Беларусь и роли в схемах сына Лукашенко Виктора.

Напомним: 23 мая по указанию Лукашенко был принудительно посажен в Минске пролетавший мимо самолет рейса Афины - Вильнюс, на котором находился бывший главред оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича задержали, теперь ему грозит смертная казнь.

Темы: Лукашенкокиносудоппозиция
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