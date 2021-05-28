Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналісти NEXTA опублікували друге викриття Лукашенка

П'ятниця, 28 травня 2021, 12:59
Журналісти NEXTA опублікували друге викриття Лукашенка
Олександр Лукашенко з сином Віктором

Журналісти білоруського опозиційного видання NEXTA оприлюднили другу частину розслідування про Олександра Лукашенка, в якому йдеться про контрабанду товарів через Білорусь і роль сина самопроголошеного президента Віктора Лукашенка у схемах.

Джерело: відео "Золоте дно 2: в тіні диктатора" на YouTube-каналі NEXTA

Деталі: Якщо в першій частині розслідування розповідалося про резиденції Олександра Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані", то у другій розповідається про постачання продуктів і квітів із Євросоюзу до Росії з підробленими сертифікатами, контрабанду білоруських сигарет в ЄС і "дах" наближених до Лукашенка людей.

У сюжеті журналісти говорять про "лукашистську державу" та "лукашистів", які контролюють незаконні потоки чи покривають їх.

Частіше за інших звучить ім'я старшого сина Олександра Лукашенка Віктора – "помічника президента Білорусі з національної безпеки", а тепер і президента Національного олімпійського комітету Білорусі, і генерал-майора.

Також згадується Олексій Олексин – друг Віктора Лукашенка, білоруський бізнесмен, який раніше перебував на держслужбі. Він, зокрема, володіє проєктами "Енергоойл" та "Інтер Тобакко".

Олексій Олексин спільно з Олександром Зайцевим і Миколою Воробйом володіє компанією "Бреміно груп" – оператором особливої ​​економічної зони "Бреміно-Орша", а також інших логістичних комплексів.

У фільмі розповідається, як через логістичного оператора "Бреміно" в РФ після введення Росією ембарго йдуть груші з європейських країн. До Росії груші у 2020 році, наприклад, ішли з турецькими сертифікатами через литовську "прокладку". І йшли вони через "Бреміно" зі знижками, а також податковими та митними пільгами.

За підрахунками журналістів, лише на контрабанді санкційних груш "наварили" 300 млн дол, а в цілому вкрадено мільярди. 

Також, за даними журналістів, люди Віктора Лукашенка наживаються на поставках із Нідерландів через Білорусь квітів, ввезення яких у 2016 році обмежила РФ. 

У схемах із квітами замішаний литовський підприємець Артур Тураєв, на якого у білоруських силовиків є компромат.

За даними журналістів, у Білорусі збирають компромат на всіх, хто збирається зайняти пост і навіть цивільні посади.

У сюжеті розповідається, що Віктору Лукашенку належить фірма "beCloud" – монополіст на ринку надання зв'язку 4G і 5G.

Також журналісти розповідають про контрабанду сигарет до Європи, до якої нібито також причетні близькі до Лукашенка люди. У зв'язку з цим згадується бізнесмен Павло Топузідіс.

Цьому передувало: Засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську, насильно посадивши літак із ним. А співзасновник NEXTA Степан Путило попросив владу Польщі виділити додаткову охорону, оскільки він отримує погрози.

Передісторія: 

  • У березні 2021 року опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка, який проголосив себе в 2020-му президентом Білорусі попри протести.
  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • 27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака "Ryanair" в Мінську. 
  • Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

Читайте такожТероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: