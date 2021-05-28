Журналісти NEXTA опублікували друге викриття Лукашенка

Журналісти білоруського опозиційного видання NEXTA оприлюднили другу частину розслідування про Олександра Лукашенка, в якому йдеться про контрабанду товарів через Білорусь і роль сина самопроголошеного президента Віктора Лукашенка у схемах.

Джерело: відео "Золоте дно 2: в тіні диктатора" на YouTube-каналі NEXTA

Деталі: Якщо в першій частині розслідування розповідалося про резиденції Олександра Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані", то у другій розповідається про постачання продуктів і квітів із Євросоюзу до Росії з підробленими сертифікатами, контрабанду білоруських сигарет в ЄС і "дах" наближених до Лукашенка людей.

У сюжеті журналісти говорять про "лукашистську державу" та "лукашистів", які контролюють незаконні потоки чи покривають їх.

Частіше за інших звучить ім'я старшого сина Олександра Лукашенка Віктора – "помічника президента Білорусі з національної безпеки", а тепер і президента Національного олімпійського комітету Білорусі, і генерал-майора.

Також згадується Олексій Олексин – друг Віктора Лукашенка, білоруський бізнесмен, який раніше перебував на держслужбі. Він, зокрема, володіє проєктами "Енергоойл" та "Інтер Тобакко".

Олексій Олексин спільно з Олександром Зайцевим і Миколою Воробйом володіє компанією "Бреміно груп" – оператором особливої ​​економічної зони "Бреміно-Орша", а також інших логістичних комплексів.

У фільмі розповідається, як через логістичного оператора "Бреміно" в РФ після введення Росією ембарго йдуть груші з європейських країн. До Росії груші у 2020 році, наприклад, ішли з турецькими сертифікатами через литовську "прокладку". І йшли вони через "Бреміно" зі знижками, а також податковими та митними пільгами.

За підрахунками журналістів, лише на контрабанді санкційних груш "наварили" 300 млн дол, а в цілому вкрадено мільярди.

Також, за даними журналістів, люди Віктора Лукашенка наживаються на поставках із Нідерландів через Білорусь квітів, ввезення яких у 2016 році обмежила РФ.

У схемах із квітами замішаний литовський підприємець Артур Тураєв, на якого у білоруських силовиків є компромат.

За даними журналістів, у Білорусі збирають компромат на всіх, хто збирається зайняти пост і навіть цивільні посади.

У сюжеті розповідається, що Віктору Лукашенку належить фірма "beCloud" – монополіст на ринку надання зв'язку 4G і 5G.

Також журналісти розповідають про контрабанду сигарет до Європи, до якої нібито також причетні близькі до Лукашенка люди. У зв'язку з цим згадується бізнесмен Павло Топузідіс.

Цьому передувало: Засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську, насильно посадивши літак із ним. А співзасновник NEXTA Степан Путило попросив владу Польщі виділити додаткову охорону, оскільки він отримує погрози.

Передісторія:

У березні 2021 року опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки Олександра Лукашенка, який проголосив себе в 2020-му президентом Білорусі попри протести.

23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.

27 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака "Ryanair" в Мінську.

Так звана "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила про "порушення справи" проти Романа Протасевича, який працював журналістом та висвітлював війну на Донбасі в складі "Азова".

Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом