Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"

Бізнесмен Павло Фукс, проти якого РНБО запровадила санкції, заявив, що тимчасово залишає посаду члена Наглядової ради меморіального комплексу "Бабин Яр" допоки в суді не отримає рішення на свою користь.

Джерело: Фукс у Telegram

Пряма мова: "У той же час, щоб не ускладнювати і без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту "Бабин яр" в Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової Ради меморіалу до тих пір, поки не зніму з себе ці необгрунтовані звинувачення в судовому порядку".

Деталі: Фукс заперечує свою причетність до вказаної в рішенні РНБО компанії.

Бізнесмен заявив, що вже пожертвував багато коштів на створення меморіалу та побажав команді продуктивної роботи.

Що передувало: 18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Фукс назвав санкції "помстою" секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Нагадаємо:

Проєкт меморіалу, куди вкладав гроші Павло Фукс, піддався критиці через участь в ньому російського режисера Іллі Хржановського. Окрім того, цей проєкт створюється на гроші російських бізнесменів в час російської агресії на Донбасі.

Водночас, до складу Наглядової ради меморіалу, окрім Фукса, входять співак Святослав Вакарчук, брати Клички, олігарх Віктор Пінчук та інші.

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