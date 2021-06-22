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Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"

Вівторок, 22 червня 2021, 19:58

Бізнесмен Павло Фукс, проти якого РНБО запровадила санкції, заявив, що тимчасово залишає посаду члена Наглядової ради меморіального комплексу "Бабин Яр" допоки в суді не отримає рішення на свою користь. 

Джерело: Фукс у Telegram 

Пряма мова: "У той же час, щоб не ускладнювати і без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту "Бабин яр" в Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової Ради меморіалу до тих пір, поки не зніму з себе ці необгрунтовані звинувачення в судовому порядку".

Деталі: Фукс заперечує свою причетність до вказаної в рішенні РНБО компанії. 

Бізнесмен заявив, що вже пожертвував багато коштів на створення меморіалу та побажав команді продуктивної роботи. 

Що передувало: 18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Фукс назвав санкції "помстою" секретаря РНБО Олексія Данілова. 

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Нагадаємо:

  • Проєкт меморіалу, куди вкладав гроші Павло Фукс, піддався критиці через участь в ньому російського режисера Іллі Хржановського. Окрім того, цей проєкт створюється на гроші російських бізнесменів в час російської агресії на Донбасі. 
  • Водночас, до складу Наглядової ради меморіалу, окрім Фукса, входять співак Святослав Вакарчук, брати Клички, олігарх Віктор Пінчук та інші.  

Знати більше: Натан Щаранський про Бабин Яр: Проект, який демонструє неповагу до України, не пройде

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Українська правда
Теми: РНБОБабин Яр


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