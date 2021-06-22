Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"

Вторник, 22 июня 2021, 19:58

Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь: "В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста "Бабий яр" в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке".

Детали: Фукс отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.

Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.

Что предшествовало: 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.

Читайте также: Павел Фукс – о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Напомним:

  • Проект мемориала, куда вкладывал деньги Павел Фукс, подвергся критике из-за участия в нем российского режиссера Ильи Хржановского. Кроме того, этот проект создается на деньги российских бизнесменов во время российской агрессии в Донбассе.
  • В то же время, в состав Наблюдательного совета мемориала, кроме Фукса, входят певец Святослав Вакарчук, братья Кличко, олигарх Виктор Пинчук и другие.

Знать больше: Иосиф Зисельс о проект Бабьего Яра: Это "троянский конь", которого Путин "дарит" Украине

Натан Щаранский о Бабьем Яре: Проект, который демонстрирует неуважение к Украине, не пройдет

Украинская правда
Темы: СНБОБабий Яр


powered by lun.ua
Главное сегодня

После праздников в Украине зафиксировали 835 больных COVID и 70 смертей за сутки

Главные новости вторника и ночи: "Астраханский суховей", обвал в Лебедевке

Боевики, убившие Хашогги, прошли военизированную подготовку в США — NYT

Новую мутацию "Дельты" обнаружили в 10 странах

Евро-2020: Хорватия бьет Шотландию, Англия сильнее чехов

ФотоПродолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области

Все новости...
СНБО
Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО
"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций
СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya
Последние новости
10:15
РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве"
09:42
В США популярные подержанные авто стали стоить больше новых
09:25
Синоптики рассказали, когда «пылевая буря» покинет Киев
09:14
фотоСпасатели помогли спуститься с Говерлы группе туристов, которую застал дождь
08:48
фотоСорванные крыши и затопленные улицы: по Польше прокатился мощный ураган
08:40
Более 53 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 22 июня
08:16
После праздников в Украине зафиксировали 835 больных COVID и 70 смертей за сутки
08:00
Главные новости вторника и ночи: "Астраханский суховей", обвал в Лебедевке
07:49
Байден выдвинул экспертку по России на должность помощницы министра обороны
07:32
Таиланд разрешил вакцинированным туристам въезжать на Пхукет без самоизоляции
Все новости...