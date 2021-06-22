Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"

Вторник, 22 июня 2021, 19:58
Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса Бабий Яр

Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь: "В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста "Бабий яр" в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке".

Детали: Фукс отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.

Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.

Что предшествовало: 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.

Читайте также: Павел Фукс – о дружбе с Кернесом, разговоры с Добкиным, встречи с Аваковым и контракт с Джулиани

Напомним:

  • Проект мемориала, куда вкладывал деньги Павел Фукс, подвергся критике из-за участия в нем российского режиссера Ильи Хржановского. Кроме того, этот проект создается на деньги российских бизнесменов во время российской агрессии в Донбассе.
  • В то же время, в состав Наблюдательного совета мемориала, кроме Фукса, входят певец Святослав Вакарчук, братья Кличко, олигарх Виктор Пинчук и другие.

Знать больше: Иосиф Зисельс о проект Бабьего Яра: Это "троянский конь", которого Путин "дарит" Украине

Натан Щаранский о Бабьем Яре: Проект, который демонстрирует неуважение к Украине, не пройдет

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОБабий Яр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: