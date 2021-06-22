Фукс из-за санкций уходит с Набсовета комплекса "Бабий Яр"

Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.

Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь: "В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста "Бабий яр" в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке".

Детали: Фукс отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.

Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.

Что предшествовало: 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.

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Напомним:

Проект мемориала, куда вкладывал деньги Павел Фукс, подвергся критике из-за участия в нем российского режиссера Ильи Хржановского. Кроме того, этот проект создается на деньги российских бизнесменов во время российской агрессии в Донбассе.

В то же время, в состав Наблюдательного совета мемориала, кроме Фукса, входят певец Святослав Вакарчук, братья Кличко, олигарх Виктор Пинчук и другие.

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